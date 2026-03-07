Gaziantep'te mezun olduğu lisede 30 yıldır öğretmenlik yapıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında mezun olan 53 yaşındaki Derya Arısoy, öğrenci olduğu dönemde aynı zamanda ortaokul olan okulda hem ortaokul hem de lise eğitimini başarıyla tamamladı.

Lise öğrencisiyken öğretmeninden aldığı feyzle bu mesleği seçen Arısoy, 1989 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü'ndeki 4 yıllık eğitiminin ardından mezun oldu ve girdiği yeterlilik sınavını kazanarak yıllardır hayalini kurduğu öğretmenliği kazandı.

ÖĞRENCİ OLDUĞU OKULDA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Gaziantep'teki çeşitli okullarda görev yaparak öğretmenlik hayalini gerçekleştiren Arısoy, daha sonra ise 1993 yılında mezun olduğu liseye atandı.

Yıllarca çocukluğunun geçtiği okulda öğrencilerini geleceğe hazırlayan Arısoy, bir zamanlar öğrenci olduğu okulda öğretmen olarak görev yapmanın ve öğrenci yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

30 yıldır mezun olduğu lisede öğretmenlik yapan Arısoy, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Öğrencisi olduğu okulda öğrencilerinin başarısı için mesleğini severek yapan Arısoy, yıllarca eğitim gördüğü okulda kutsal mesleğini sürdürerek eğitim vermeye devam ediyor.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞIYOR

Öğrencilik yıllarındaki anılarını canlı tutarak hizmet aşkıyla görevini sürdüren Arısoy, öğrencilerinin en iyi eğitimi alabilmesi için çaba gösteriyor.

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayan Arısoy, kendisiyle aynı sınıflarda eğitim gören yüzlerce öğrencisinin başarısı için çalışıyor.

Öğrencilik yıllarının geçtiği lisede öğretmenlik yapmanın gururunu yaşadığını söyleyen Arısoy, mezun olduğu liseye öğretmen olarak atandığında ilk olarak eğitim gördüğü sınıfa gittiğini ve sıraya oturduğu anda tüm anılarının bir film şeridi gibi gözünde canlandığını belirtti.

"BANA DERS VEREN ÖĞRETMENLERİMLE MESLEKTAŞ OLDUM"

Okulda güzel günler geçirdiğini ifade eden Arısoy, aradan geçen 5 yılın ardından bir zamanlar öğrenci olduğu okula bu kez öğretmen olarak geldiğini belirterek, "Bu okulda hem ortaokul hem de lise eğitimimi tamamladım. Lise mezuniyetimden sonra üniversite sınavına girdim ve 1989 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümünü kazandım. Üniversite eğitimimi Konya Selçuk Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra yeterlilik sınavına girdim ve sınavı kazandım. Öğretmen olunca Sam Köyü'ndeki ilkokulda göreve başladım.

Orada çalışmak çok keyifliydi. Oradaki insanlara, yetişkinlere ders vermek benim için güzeldi. Tabi biz halk eğitim bünyesinde görevlendirildik. 9 ay da Araban ilçesinde görev yaptım. 1993 yılında kendi okulumda çalışmaya başladım. Çok keyif vericiydi ve ayrıca aynı zamanda da çok stresliydi. Okulda göreve başladığımda yıllarca bana ders veren öğretmenlerimle birlikte meslektaş olmuştum. Bu benim için hem çok gurur verici hem de çok heyecanlıydı.

Ben o dönemde büyüklerime saygımdan dolayı öğretmenler odasına dahi giremiyordum. Girdiğim zaman oturacak bir köşe arıyordum. Çünkü öğretmenlerim gerçekten benim için özellikle de branş öğretmenim bana örnek oldu. Bana örnek olan insanlardı. Onları hep örnek almıştım. Saygıyı ve hürmeti biz onlardan öğrendik" dedi.

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ SEVİYORUM"

Meslek lisesi öğretmeni olmanın gururunu yaşadığını belirten Arısoy, "30 yıldır bir zamanlar öğrencisi olduğum okulda görev yapıyorum. Sağlığımı el verdiği müddetçe görevimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü öğretmenlik mesleğini seviyorum. Ben ülkem için kalkınmanın eğitimle olabileceğini düşünüyorum. Eğer eğitimde gerçekten kaliteyi yakalayabilirsek gerçek anlamda çocuklarımızı sadece mesleki anlamda değil hayat öğretisi anlamında da eğitebilirsek en büyük kazancımız bu gençlerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE ONUN GİBİ OKULUMUZDA ÖĞRETMENLİK YAPMAK İSTİYORUZ"

Öğretmenlerinin hem eğitim hem de sosyal etkinlikler konusunda kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren öğrenciler ise, "Bu bölüme gelirken Derya hocamız bize çok yardımcı oldu. Bizim buraya gelmemiz için bize rehberlik yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizimle çok ilgileniyor. Derslerimizde bize çok yardımcı oluyor. Özel hayatımızda da bize yardımcı oluyor ve bize annelik yapıyor. Derslerde bize ciddiyetimizi korumamızı öğretiyor.

Bize mesleğimizde ne kadar ileri gidebileceğimizi anlatıyor. Bunun için bizim çaba göstermemizi bekliyor. Derya hoca gerçekten çok iyi bir hoca ve onu çok seviyoruz. Bizde onun gibi kendi okulumuzda öğretmen olarak görev yapmak istiyoruz" diye konuştular.