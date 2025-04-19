Adnan Oktar suç örgütü davasında karar açıklandı

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Adnan Oktar silahlı suç örgütüne ilişkin davada karar belli oldu.

İKİ KİŞİYE YÜZLERCE YIL HAPİS

Firari olup yakalanan üyelerden; Orkun Sadun Erol'a üyelikten 4 yıl 6 ay hapis cezası, Ali Sadun Engin'e cinsel saldırıdan 30 yıl, Erol Şimşek'e cinsel saldırıdan 256 yıl, Orkun Şimşek'e cinsel saldırıdan 346 yıl ceza verildi.

Paşa Durmuş'un ise beraatine karar verildi.

MAHKEME BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Mahkeme başkanının kararda, "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiç bir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık" dediği öğrenildi.