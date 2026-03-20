Bursa'da restoran işletmecisi 1 aylık kazancını Gazze'ye bağışladı

Dünyanın dört bir yanı Ramazan Bayramı'nı kutluyor...

Bursa'da bayram gelirini Gazze'ye bağışlayan Maşallah Kocaman, yürekleri ısıttı.

290 BİN TL BAĞIŞLADI

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde balık restoranı bulunan, daha önce Bursa Yemek Festivali'nde 1 günlük hasılatı Gazze’ye hediye eden Maşallah Kocaman, 29 günlük Ramazan hasılatı olan 290 bin TL'yi de Filistin’de yardım bekleyenlere gönderdi.

Filistin Evi Derneği Bursa Şube Başkanı Muhammet Yazıcı’ya hasılatı teslim eden Maşallah Kocaman, ateşkese rağmen bombalanan ve yardım tırlarının girişi engellenen Gazze’yi, Ramazan Bayramı'nda da unutmadıklarını söyledi.

DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Dernek Başkanı Muhammet Yazıcı da kurdukları özel bir program ile Türkiye'den bağışların, anında Filistin’de yardım bekleyenlere destek olarak ulaştığını söyledi.

Ramazan’da Bursa’dan Gazze'ye dernekler vasıtası ile 80 bin dolar yardım gittiği bildirildi.

AÇLIK VE SOĞUK İLE YAŞAM MÜCADELESİ

Bursa’da çalışan Filistinli Doktor İbrahim Hayek ise ateşkese rağmen Gazze’ye atılan bombalar nedeniyle her gün 5 ile 100 kişi arasında kayıpların yaşandığını ancak İran ile ABD-İsrail savaşı yüzünden bu kayıpların dünya kamuoyuna duyurulmadığını kaydetti.

Gazzelilerin şu anda açlık ve soğuk ile da mücadele ettiğine dikkat çeken Hayek, maddi yardımların ulaşması için aracı kurumların yüzde 10 komisyon tahsil ettiklerini sözlerine ekledi.