Bursa'da trafikte fermuar sistemi hayat kurtardı

Osmangazi ilçesinde sürücülerin fermuar sistemi oluşturarak ambulansa yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa halkından takdirlik hareket...
Saniyelerin önem taşıdığı trafikte, örnek niteliğinde bir olay yaşandı.
FERMUAR SİSTEMİ HAYAT KURTARDI
Trafikte fermuar sistemi, bir kez daha hayat kurtararak takdir gören görüntüler ortaya çıkardı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu üzerindeki yoğun trafikte ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı.
'HAYAT KORİDORU' CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu.
Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürürken oluşturulan ‘hayat koridoru’, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)