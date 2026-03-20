Bursa'da trafikte fermuar sistemi hayat kurtardı

Bursa halkından takdirlik hareket...

Saniyelerin önem taşıdığı trafikte, örnek niteliğinde bir olay yaşandı.

FERMUAR SİSTEMİ HAYAT KURTARDI

Trafikte fermuar sistemi, bir kez daha hayat kurtararak takdir gören görüntüler ortaya çıkardı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu üzerindeki yoğun trafikte ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı.

'HAYAT KORİDORU' CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu.

Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürürken oluşturulan ‘hayat koridoru’, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.