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    Adnan Oktar’ın İstanbul’daki kaçış anları

    Adnan Oktar’ın İstanbul’daki kaçış anları

    2018 yılında düzenlenen operasyondan dakikalar önce Kandilli’deki villasından kaçan Adnan Oktar'ın görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 15:55
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 15:55
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    İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, operasyonda Adnan Oktar'ın kalesi olarak bilinen Kandilli'deki lüks villada arama yapılmıştı.

    Baskın sırasında çok sayıda silah, mühimmat, döküman ve dijital materyal ele geçirilmiş ancak yapılan aramada Adnan Oktar villada bulunamamıştı.

    GİZLİ GEÇİTTEN KAÇTI

    İncelemeler sonucu Adnan Oktar'ın gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıkmış, yapılan takibin ardından Adnan Oktar ve yanındakiler bir otomobil içinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    Baş kedicik D.Ü. ile kelepçelenerek gözaltına alınan Adnan Oktar'ın yanında ise içerisinde 40 bin lira bulunan bir çanta bulunmuştu.

    Adnan Oktar’ın İstanbul’daki kaçış anları #1

    KAÇMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER

    Oktar ve kediciklerinin, villada bulunan gizli geçitten kaçış anlarına dair ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Adnan Oktar’ın İstanbul’daki kaçış anları #2

    Adnan Oktar’ın İstanbul’daki kaçış anları

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