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    Adıyaman’da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

    Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 20:47
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 20:47
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    Adıyaman’da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

     

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle M.E., A.S. ve E.D.’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. M.E., A.S. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Öte yandan, aynı operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Y.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Adıyaman’da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama #1

    Adıyaman’da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama #2

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