AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı: Başvuru ne zaman, şartları neler?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamu kurumlarında istihdam fırsatlarını takip eden vatandaşlar için yeni bir ilan yayımlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1250 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

AFAD’ın personel alımına ilişkin ilan 19 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, farklı kadro ve unvanlarda alım yapılacak ve adaylar Türkiye genelinde çeşitli illerde istihdam edilecek.

Peki, başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

AFAD personel alımı için başvurular 5 Kasım 2025 saat 10.00’da başlayacak ve 11 Kasım 2025 saat 17.00’ye kadardevam edecek. Adaylar, bu süre içinde başvurularını e-Devlet üzerinden “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım” sekmesi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

AFAD, başvuruların yalnızca elektronik ortamda alınacağını vurguladı. Bu kapsamda, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle geçerli sayılmayacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

7. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. (Adayların boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesi yapılacak olup uygun olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

8. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

9. Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

10. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

11. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere.)

SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

- Uygulama Sınavı Tarihi: 26 Ocak - 13 Şubat 2026

- Sözlü Sınav Tarihi: 4 - 15 Mayıs 2026

- Sınav Yapılacak İller: Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun

- Sınav Merkezleri: Adaylar, başvuru sırasında tercih ettikleri ilin yer aldığı bölgesel sınav merkezinde sınava girecek.

- Uygulama Sınavı: Fiziksel yeterlilik, arama-kurtarma ekipmanlarını tanıma ve kullanma becerisi değerlendirilecek.

- Sözlü Sınav: Mesleki bilgi, genel kültür ve afet yönetimi konularındaki bilgi düzeyi ölçülecek.

- Sınav Giriş Belgeleri: AFAD’ın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.