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    Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine yollandı

    Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine yollandı

    Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinden 227 Afgan uyruklu göçmen daha ülkelerine geri gönderildi.
    • 11.08.2022 - 02:29
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    Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlere yönelik çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

    Bu kapsamda İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan göçmenler ülkelerine gönderiliyor.

    Afganistan uyruklu 227 göçmen ülkelerine gönderildi

    Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerindeki Afgan uyruklu 227 göçmen, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinasyonunda ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrolleri tamamlanarak Erzurum Havalimanı'na getirildi.

    Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle başkent Kabil'e gönderildi.

    Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum dan ülkelerine yollandı #1

    Toplam 5 bin 161 göçmen geri yollandı

    AA'nın haberine göre, Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden 3 bin 997 Afgan, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere, toplam 5 bin 161 göçmen ülkelerine geri gönderildi.

    Ayrıca yarın sabah Erzurum Havalimanı'ndan yapılacak bir charter seferi ile 136 Afgan göçmen daha ülkelerine gönderilecek.

    Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum dan ülkelerine yollandı #2

    Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum dan ülkelerine yollandı #3

    Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum dan ülkelerine yollandı #4

    Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum dan ülkelerine yollandı #5


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