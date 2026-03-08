Afyonkarahisar'da bir kişinin yeni aldığı otomobil alevlere teslim oldu

Yeni otomobil alan bir şahsın başına gelmeyen kalmadı.

Henüz 5 saat önce aldığı otomobili, keyfini çıkaramadan alevlere teslim oldu.

ARAÇTAN DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, geldiği İstanbul'dan otomobil alarak Afyonkarahisar'a dönmek istedi.

Şahıs 5 saat önce aldığı otomobille Yaylabağı beldesine geldiği esnada araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Dumanı gören sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

İfade üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yaklaşık yarım saat sonra araçta çıkan yangını söndürdü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayın ardından araç, hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerdeki konuşmalar ise duyanları üzdü.

Konuşmalarda; yanan aracın sahibinin, aracı henüz birkaç saat önce İstanbul'dan yeni aldığını ve Afyonkarahisar'a gelirken yolda yangının çıktığı şeklinde diyalogların yaşandığı duyuldu.