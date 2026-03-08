Yurt genelinde hava sıcaklıklarında artış yolda: Bahardan kalma günler yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor.

Özellikle hafta başından itibaren yağışların büyük ölçüde azalacağı ve parçalı-az bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Bugün, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yağış beklentisi oldukça sınırlı ancak bazı doğu bölgelerde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışı gözlenecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, Ankara'da -2 ile 8 derece, İstanbul'da 5 ile 10 derece civarında değerler öngörülüyor.

Kuzeydoğu rüzgarları etkili olacak.

YAĞIŞLI HAVA ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Pazartesi günü yağışlı havanın ülkeden büyük oranda ayrılmasıyla birlikte genel olarak az bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde bazı bölgelerde pus ve sisin devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif yükseleceği; Ankara'da -2 ile 9 derece, İstanbul'da 5 ile 10 derece bandında kalacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLAYACAK

Salı günü havanın daha da açılması, az bulutlu gökyüzü altında sıcaklıklarda belirgin bir artışın başlaması bekleniyor.

Sıcaklıkların Ankara'da -1 ile 13 derece, İstanbul'da ise 5 ile 16 derece seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

İç ve batı bölgelerde bahar havasının hissedileceği tahmin ediliyor.

BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Çarşamba günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması ancak yağışsız geçmesi bekleniyor.

Sıcaklık artışının devam edeceği; Ankara'da -1 ile 14 derece, birçok iç kesimde 14 ile 16 derece aralığı değerlerin kaydedileceği öngörülüyor.

BAHAR HAVASI HİSSEDİLMEYE BAŞLANACAK

Perşembe günü de parçalı-az bulutlu havanın sürmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacacağı, Ankara'da 1 ile 15 derece civarı değerlerin kaydedileceği öngörülüyor.

Batı ve güney bölgelerde daha yüksek değerler tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

8 Mart Pazar:

9 Mart Pazartesi:

10 Mart Salı:

11 Mart Çarşamba:

12 Mart Perşembe: