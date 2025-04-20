Afyonkarahisar'da işçi servis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 12 yaralı

DHA
Afyonkarahisar'da saat 17.00 sıralarında Çobanlar- Bolvadin karayolu, Çobanlar kavşağında Erhan E. idaresindeki 03 AHF 656 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile Arif Eren Ö. yönetimindeki 15 PR 935 plakalı otomobil çarpıştı.
12 YARALIDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR
Kazanın şiddetiyle savrulan midibüs yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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