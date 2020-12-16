Altyapı çalışması sırasında bir anda alev alan doğalgaz borusundaki yangın, zamanında yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz Mahallesi'nde, elektrik dağıtım şirketinin yüklenici firması tarafından alt yapı çalışması başlatıldı.

Çalışmalar esnasında iş makinesi ile yapılan kazıda iddiaya göre, kepçe operatörünün yaptığı bir yanlışlıktan dolayı sokaktan geçen doğalgaz borusu delindi.

Bunun üzerine boru bir anda alev aldı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ekipler olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için önce hattın doğalgazını kesti ardından boruyu değiştirdi.

O ANLAR KAMERADA

Yangının söndürülmesi ile herkes rahat bir nefes alırken cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde alevlerin metrelerce yükseğe çıkması ise felaketten nasıl kıl payı dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da kepçe operatörü doğalgaz şebeke borusunu deldi