DHA

Afyonkarahisar'da Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan denetlemelerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin deposuna gönderilen motosikletler, sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarıldı.

500 motosiklet, geri dönüştürülecek

Yaklaşık 500 hurda motosiklet, tırlara yüklenerek İzmir Aliağa'da bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na geri döşüme gönderildi.

Yediemin deposu sahibi Cihan Yurtseven, şunları dedi:

Yaklaşık 3 yıldır otoparkta bekleyen motosikletlerin gönderilmesi ile yediemin deposu rahatlayacak. Çeşitli nedenlerle otoparkımıza gelen motosikletler, tescilsiz oldukları için Milli Emlak'a devredildi. Yaklaşık 3 yıldır burada bekleyen motosikletler bunlar. Aranmayan, tescilsiz, hacizli, ruhsatı olmayan motosikletler. Bunların devletimize kazandırılması gerekiyor. Belli bir süre bekletilen ve otoparktan çıkarılamayan bu motosikletler belirli aralıklar ile geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye geri kazandırılıyor. Makine Kimya'ya ait araçlar tarafından burada bulunan yaklaşık 500 motosiklet geri dönüşüme gönderilmiş olacak, bizim de yediemin depomuz en azından rahatlamış olacak.