Afyonkarahisar’ın 25 yaşındaki hemşire koronaya yenildi
Evli ve 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- İHA
- 30.11.2021 - 15:01
- Güncelleme : 30.11.2021 - 15:21
Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli Sultan Fidan (25), yaklaşık 2 hafta önce koronaya yakalandı.
Durumu kötüleşen Fidan, Isparta’daki bir hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye cevap vermeyen genç hemşire, hayatını kaybetti.
8 AYLIK ÇOCUĞU VARDI
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fidan’ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.
Fidan’ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.