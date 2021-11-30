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    Afyonkarahisar’ın 25 yaşındaki hemşire koronaya yenildi

    Evli ve 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 15:21
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    Afyonkarahisar’ın 25 yaşındaki hemşire koronaya yenildi

    Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli Sultan Fidan (25), yaklaşık 2 hafta önce koronaya yakalandı.

    Durumu kötüleşen Fidan, Isparta’daki bir hastaneye kaldırıldı.

    Tedaviye cevap vermeyen genç hemşire, hayatını kaybetti.

    8 AYLIK ÇOCUĞU VARDI

    Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fidan’ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.

    Fidan’ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.

    Afyonkarahisar’ın 25 yaşındaki hemşire koronaya yenildi #1

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