Afyonkarahisar’ın 25 yaşındaki hemşire koronaya yenildi

Evli ve 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli Sultan Fidan (25), yaklaşık 2 hafta önce koronaya yakalandı.

Durumu kötüleşen Fidan, Isparta’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye cevap vermeyen genç hemşire, hayatını kaybetti.

8 AYLIK ÇOCUĞU VARDI

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fidan’ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.

Fidan’ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.