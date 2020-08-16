Ülkenin dört bir yanından gelen dağcıların tırmandığı Ağrı Dağı'na götürülen gıda ve ürünlerin çöpleri kamp alanlarına bırakıldı. Dağcılardan geriye çöp yuvasını aratmayan görüntüler kaldı.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek dağcıların tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'ndan akıllara zarar bir görüntü ortaya çıktı.

Bir vatandaş, Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre yüksekliğinde yer alan kamp alanında, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüyü sosyal medyada yayınladı.

AĞRI DAĞI ÇÖP YUVASINA DÖNDÜ

Çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görüldü.

Ağrı Dağı kamp alanını çöplüğe çevirdiler VİDEO







"GÖTÜRDÜĞÜNÜ GERİ GETİRMEK ZOR DEĞİL"

Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü:

“Ağrı Dağı 4200 m kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir. 2003'de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil.”









(Kamp alanının temiz hali)