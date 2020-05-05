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    Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 05.05.2020 - 21:08
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    Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirilirken, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

    Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada da akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Gürbulak yolu Barındı Köyü mevkisinde jandarma komando timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağladığı aktarıldı.

    Çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerden 2 roketatar ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği kaydedildi.

    Bölgede operasyonlar sürüyor.

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