Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk, üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü

Ağrı'da sosyal hizmetler tarafından koruma altında olan 4 yaşındaki M.S., izinli olarak gönderildiği evinde üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü. Olay sonrası üvey baba ve annesi tutuklandı .

Daha önce ağabeyi ile birlikte kaldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Ağrı İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nden annesi ve üvey babası tarafından alınmak istenen 4 yaşındaki M.S., ailenin isteği üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hem Kurban Bayramı’nı aile ortamında geçirmesi hem de aile ortamının incelenmesi amacıyla annesi Zeynep T. ve üvey babası Sıddık Taşkesen'e teslim edildi.

ÜVEY BABASI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Anne ve üvey babasına teslim edilen M.S., iddiaya göre Kurban Bayramının üçüncü günü Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 811. Sokaktaki evinde üvey babası Taşkesen tarafından öldüresiye dövüldü.

KOLUNDA VE VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU, 9 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastanede yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda kalan M.S., hayati tehlikeyi atlattı.

ÜVEY BABA VE ANNESİ TUTUKLANDI

Yaşanan olaydan sonra anne ile üvey baba polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"İlimizde Bayramın üçüncü günü meydana gelen çocuğa şiddet vakasıyla ilgili M.S. şuan Ağrı Araştırma ve Eğitim Hastanesinde kontrol altında bulunmaktadır. M.S.’nin annesi evlenmek suretiyle ikametgahını ilimize aldırmıştır. Bu nedenle çocukları Ağrı Çocuk Evleri Sitesine nakil olmuştur. M.S.’nin annesi eşinin form A belgesini doldurularak eşinin işe yerleştiğini belirterek çocuklarını kalıcı olarak yanına almak için kurumumuza başvuruda bulunmuştur. Ailenin talebi üzerine çocuk M.S. hem bayram tatilini ailenin yanında geçirmesi hem de kalıcı olarak ailenin yanına verilmek üzere yönetmelik çerçevesinde deneme amaçlı ailenin yanına verilmiştir. Çocuk M.S., ailenin yanında bayram tatilini geçirirken Bayramın 3’üncü günü üvey baba ve anne tarafından şiddete maruz kalıyor. Emniyet kanalıyla olayın bize ulaşmasından sonra olaya İl Müdürlüğü olarak müdahil oluyoruz. Çocuğumuz 7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an servise çıkarılarak tedavisi devam etmektedir. İlk günden itibaren vardiyalı olarak 3 bakıcı personelimiz ile çocuğumuzun bakımı ve tüm ihtiyaçları için yanında bulunmaktayız."

EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAĞINI BELİRTTİ

Müdür Erim, M.S.’nin anne ve üvey babası tutuklu bulunduğunu, davanın adli tatil bitiminde başlayacak olup İl Müdürlüğün avukatı tarafından sürecin takip edileceğini ve faillerin en ağır cezayı alması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.