Ağrı'da karla mücadele seferberliği: Köy yollarında zorlu mesai

Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi. Süphan Dağı eteklerinde bulunan çok sayıda köy yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

EKİPLER SAHADA

Patnos İlçe Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. İş makineleriyle desteklenen ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAR KALINLIĞI YER YER 2 METREYİ AŞIYOR

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi bulması, yol açma çalışmalarını güçleştiriyor. Tipi ve sert rüzgâr nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşansa da ekipler, ulaşımın tamamen sağlanması için yoğun çaba harcıyor.

ÖNCELİK ACİL ULAŞIM GÜZERGAHLARINDA

Yetkililer, çalışmaların planlı şekilde yürütüldüğünü ve önceliğin ulaşımın tamamen kesildiği köylere verildiğini belirtti. Özellikle acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için kritik yolların öncelikli olarak açıldığı ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi. Patnos’ta ağır kış şartlarına rağmen sürdürülen özverili çalışmalar, bölge halkı tarafından takdirle karşılanıyor.