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    Ağrı'da nişan atma yüzünden iki aile arasında kavga çıktı

    Doğubayazıt ilçesinde nişan atma yüzünden iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 17:21
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    Ağrı'da nişan atma yüzünden iki aile arasında kavga çıktı

    Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Büyük Ağrı Caddesi'nde, Seslitaş köyünde 3 ay önce çocukları nişanı atan iki aile arasında husumet oluştu.

    İlçe merkezindeki bir kahvehanede, iki ailenin bireyleri karşılaşınca kavga çıktı.

    Ağrı'da iki ailenin nişan atma kavgası VİDEO

    KIZ TARAFI ERKEK TARAFINI BALTAYLA DÖVDÜ

    Taraflar birbirlerine balta, bıçak ve sopalarla saldırdı. M.N.T., M.T., A.T. ve M.T., erkek tarafından M.N.P., A.P. ve B.P.'yi dakikalarca dövdü.

    Ağrı da nişan atma yüzünden iki aile arasında kavga çıktı #1

    2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumları ağır olan yaralılardan M.N.P. Van'a, A.P. ise Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

    Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlattı.

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