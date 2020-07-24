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    Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kayıp

    Doğubayazıt ilçesine bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel baskınında, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 19:55
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    Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kayıp

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sel baskınına neden oldu.

    Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kayıp #1

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ,2 KİŞİ KAYIP

    Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası meydana gelen sel baskınında ilçeye bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde birçok ev ve tarım arazisi zarar görürken, Karaşeyh köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki Ersan Taş'ın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

    Haber verilmesi üzerine sel bölgesine Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yönlendirildiği ve kayıp olan iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kayıp #2

    Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kayıp #3

    Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kayıp #4

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