Ağrı'da sınırdaki duvarın üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı
Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı, kurtarılarak doğaya bırakıldı.
- AA
- 13.07.2021 - 07:21
- Güncelleme : 13.07.2021 - 07:38
Yavru bir ayı, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının üzerinde bulunan tel örgüler arasında mahsur kaldı.
Bunu gören güvenlik güçleri, durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yavru ayıyı, mahsur kaldığı yerden kurtararak doğaya bıraktı.
Tel örgüler arasında mahsur kalan yavru ayı, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
Ağrı'da sınırdaki duvarın üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı ViDEO