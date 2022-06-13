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    Ağrı’da su birikintisine düşen çocuk öldü

    Oyun oynadığı sırada yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine düşen 11 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.
    • 13.06.2022 - 15:28
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    Ağrı’da su birikintisine düşen çocuk öldü

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisi etrafında oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit dengesini kaybederek suya düştü.

    Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Muhammed Koçyiğit, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

    İHA’nın haberine göre talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Ağrı’da su birikintisine düşen çocuk öldü #1


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