Ahmet Davutoğlu Yunanistan'da manşet oldu

İngilizlere Türkiye'nin dış politikasını şikayet eden Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını haber yapan Yunan medyası, Davutoğlu'nu manşetlerine taşıdı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmesinden sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde İngiliz haber ajansı Reuters’a, Türkiye'nin dış politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere dış politikalarda başarısız olduğunu öne süren Davutoğlu'nun Türkiye'yi İngilizlere şikayet etmesi Yunan medyasında da geniş yer buldu.

Yunan haber siteleri, Davutoğlu'nun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yanlış yaptığını belirten açıklamalarını alarak Yunanistan'da günün manşeti yaptı.

Türkiye'nin, başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere dış politikalarda başarısız olduğunu öne süren Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"YUNANİSTAN'LA MASAYA OTURALIM"

"Maalesef hükümetimiz Yunanistan ile düzgün bir diplomatik performans sergilemiyor. AB’ye ‘masaya oturalım ve tüm görüşleri paylaşalım’ denmeli. Oturup birbirimizle konuşmamız lazım.

"DOĞU AKDENİZ’DE POLİTİKA YANLIŞ"

Herkesin kazanması için yeni bir stratejik vizyon gerekiyor. Böyle durumlarda bir tarafın kazandığı diğer tarafın kaybettiği bir örneğe hiç rastlamadım."



