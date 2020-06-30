AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu koronaya yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun,koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Test sonuçlarının ardından tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun durumunun, AK Parti yönetimi tarafından yakından takip edildiği açıklandı.

CHP'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel kurulda yaptığı açıklamada, "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz." diye konuştu.