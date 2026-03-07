AK Parti İstanbul Kadın Kolları, iftar programıyla mahalle başkanlarını ağırladı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, kadın kolları mahalle başkanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programda mahalle başkanları aynı sofrada buluşurken, iftarın ardından Ramazan etkinlik alanında ateş başında samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Programa AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hatice Yücel, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Abdulhalim Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Büşra Paker, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

"BURASI HEPİMİZİN EVİ"

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Başkanlığı’nın tüm teşkilat mensupları için bir ev olduğunu vurgulayarak mahalle başkanlarına hitap etti.

Kongre süreçlerinin üzerinden dolu dolu bir yıl geçtiğini belirten Demirer, bu süre boyunca İstanbul genelinde teşkilat çalışmalarının büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

"11 BİN 200 TEŞKİLAT MENSUBUMUZLA SAHADAYIZ"

İstanbul’un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde yoğun bir saha çalışması yürüttüklerini belirten Demirer, kadın kolları teşkilatının büyüklüğüne dikkat çekti.

Demirer, “İstanbul İl Kadın Kolları olarak, 39 ilçemizde ve 961 mahallemizde, yaklaşık 11 bin 200 teşkilat mensubumuzla birlikte çalışmalarımıza sahada devam ediyoruz” dedi.

Üyelik çalışmalarına da değinen Demirer, son dönemde önemli bir ivme yakalandığını belirterek, “147 bin yeni üyemizi aramıza kattık. Burada sizlerin, özellikle mahallelerimizde görev alan başkanlarımızın emeği çok büyük. İnşallah 250 bin yeni üyeyi de bu yıl yapacağımız çalışmalarla aramıza katmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL YÜZYILI'NI YENİDEN YAŞATAĞIZ"

AK Parti’nin İstanbul’da büyük projeleri hayata geçirmek ve şehri yeniden güçlü bir vizyonla buluşturmak için siyaset yaptığını söyleyen Demirer, “Cumhurbaşkanımız bize Türkiye Yüzyılı hedefini koyduysa, biz de Abdullah Özdemir Başkanımızla birlikte İstanbul Yüzyılı’nı 2029’da yeniden yaşatacağız” dedi.

Demirer, İstanbul’da AK Parti’yi yeniden birinci parti yapma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, bu yürüyüşte mahalle başkanlarının çok kıymetli bir iradeyi temsil ettiğini vurguladı.

ATEŞ BAŞINDA MUHABBET

İftar programının ardından katılımcılar, İl Başkanlığı önündeki Ramazan etkinlik alanında ateş başında bir araya gelerek sohbet etti.

Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada mahalle başkanları, teşkilat mensupları ve davetliler Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı.