Ses sistemi cezası 2026: Araçlarda ses sistemi bulundurma cezası

Trafikte gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla yapılan yeni düzenlemeler, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren güncellenmiş trafik cezaları arasında özellikle araçlarda kullanılan yüksek sesli müzik sistemlerine yönelik yaptırımlar dikkat çekiyor.

Modifiye meraklılarının sıkça tercih ettiği güçlü ses sistemleri artık daha sıkı denetime tabi tutulurken, kurallara aykırı kullanım durumunda uygulanacak para cezaları da önemli ölçüde artırıldı.

Peki, araçta ses sistemi bulundurmak ya da yüksek sesle müzik açmanın cezası ne kadar? 2026 ses sistemi cezası ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

SES SİSTEMİ BULUNDURMA CEZASI 2026

Yeni düzenlemeye göre araçlarda sonradan uygulanan ses, görüntü ve haberleşme cihazı bulunduran sürücülere 21 bin TL idari para cezası kesilecek.

Araçlar ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını, şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.