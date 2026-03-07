Van’da mart ayı beyaza bürüdü: Kar ulaşımı aksattı

Van kent merkezinde gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde cadde ve sokakları tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte sürücüler yollarda güçlükle ilerlerken, Karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerin açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HAVA ULAŞIMINDA AKSAKLIKLAR

Yoğun kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. Sabah saatlerinde İstanbul seferi iptal edilirken, Ankara, Antalya ve Adana’ya yapılması planlanan uçuşlarda rötarlar yaşandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van, Bitlis ve Hakkari’de kuvvetli kar yağışı, Muş’ta ise karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.

VATANDAŞLAR YAĞIŞI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Kar yağışını memnuniyetle karşılayan vatandaşlardan Yılmaz Özçiçek, “Kar yağışımız çok mükemmel geçti. Son 15-18 senenin görmediği karı bu yıl gördük. Doğaya, insanlara, hayvanlara ve tabiata büyük faydası var” dedi.