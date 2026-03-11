AK Parti İstanbul’dan 39 ilçenin 961 mahallesinde lokum ikramı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ramazan çalışmaları kapsamında ilçe teşkilatları, sahada aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Ramazan ayının manevi atmosferini ve dayanışma ruhunu İstanbullularla paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, İstanbul’un dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geliniyor.

TERAVİH SONRASI VATANDAŞLARA İKRAM

Program kapsamında İstanbul’un simgeleşmiş tarihi camilerinden mahallelerdeki yerel camilere kadar kentin farklı noktalarında teravih namazı sonrası vatandaşlara lokum, salep, çay ve su ikramı yapılıyor.

Cami çıkışlarında kurulan mobil ikram stantları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Teşkilat mensupları tarafından gerçekleştirilen ikram programları sayesinde Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu mahallelerde canlı tutulurken, vatandaşlarla kurulan gönül bağları da güçleniyor.

"RAMAZAN'IN BEREKETİNİ İSTANBULLULARLA PAYLAŞIYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmaların İstanbul’un her mahallesinde devam ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Teşkilatlarımızla birlikte İstanbul’un 39 ilçesinde ve 961 mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Teravih namazı sonrası camilerimizin önünde gerçekleştirdiğimiz lokum ikramlarıyla hem Ramazan'ın bereketini paylaşıyor hem de hemşehrilerimizle gönül köprüleri kuruyoruz.

AK Parti teşkilatları olarak Ramazan ayı boyunca İstanbul’un her köşesinde vatandaşlarımızla buluşmaya, onların sofralarına, dualarına ve muhabbetine ortak olmaya devam edeceğiz."

İstanbul genelinde yürütülen Ramazan faaliyetlerinin ve gelenekselleşen ikram programlarının, Ramazan ayı boyunca tüm mahallelerde aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.