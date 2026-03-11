Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan işletmede hayvanlara kötü muameleye ceza

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada hayvan refahına açıkça aykırı davranışlar içeren görüntüler üzerine derhal inceleme başlattığını kamuoyuna duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum’da bulunduğu tespit edildi.

İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı, bakım alanlarının temizlenerek hayvanların uygun şartlarda barındırılmasının sağlandığı ifade edildi.

"HAYVANLARA KARŞI KÖTÜ MUAMELE ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir."

Duyuruda, ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.