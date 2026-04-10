Akaryakıta çifte indirim geldi: İşte 10 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında yaklaşık 1,3 lira, benzinde ise 1,05 lira indirime gidildi. İşte 10 Nisan Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Petrol piyasalarında yaşanan düşüş, akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansıdı.

10 Nisan itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarında yapılan geri çekilme sonrası sürücüler, güncel pompa fiyatlarını merak etmeye başladı.

Motorinde yaklaşık 1,3 lira, benzinde ise 1,05 liralık indirim uygulandı.

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Nisan Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.18 TL

Motorin: 72.43 TL

LPG: 34.99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.43 TL

Motorin: 73.84 TL

LPG: 34.79 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.15 TL

Motorin: 73.56 TL

LPG: 34.87 TL

Fiyatlar bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

