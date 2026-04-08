Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı 8 Nisan 2026 tarihinde saat 14.35’te kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu belirtilirken, yerin 5.53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kayda geçti.

DEPREM AKDENİZ AÇIKLARINDA, GÜNEY KENTLERE UZAK MESAFEDE

Depremin koordinatları ise 35.02 kuzey enlemi ve 22.91361 doğu boylamı olarak belirlenirken, konumun Muğla'nın güneybatısı açıklarında olduğu belirlendi.

Sarsıntının görece uzakta gerçekleşmiş olması nedeniyle Türkiye'nin güney kentlerinde hissedilme olasılığı düşük olarak görülüyor.