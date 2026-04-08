Osmaniye'de sel felaketi havadan görüntülendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Bülbül Deresi’nin taşmasına neden oldu. Taşkın suları cadde ve sokakları su altında bırakırken, sel felaketine kapılan bir araçtaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

HAVADAN YIKIM GÖRÜNTÜLERİ

Gündüz saatlerinde drone ile kaydedilen görüntüler, selin yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi. Taşan dere yatağı çevresinde yolların suyla dolduğu, birçok noktada çamur ve balçık birikintilerinin oluştuğu görüldü.

EKİPLER ZARAR TESPİTİ VE KURTARMA ÇALIŞMALARINDA

Belediye ekipleri ve çevre illerden gelen arama-kurtarma ekipleri, felaketin etkilerini gidermek ve zarar tespitini yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, selin yol açtığı hasarın kapsamının henüz netleşmediğini açıkladı.