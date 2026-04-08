Nisan ayında Ankara'ya kar sürprizi

Ankara’nın yüksek kesimleri ve yaylalarında nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk’ta sabah saatlerinde başlayan kar, yolları beyaza bürüdü.
Ankara’nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk’un yüksek kesimleri, nisan ayının ortasında karla kaplandı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle yaylaları beyaza bürürken Ankara-İstanbul yolu Akyarma mevkiinde de etkisini gösterdi.
ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMADI
Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığını ve ulaşımın güvenli şekilde sağlandığını bildirdi. Sürücüler, kar yağışı sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
ANKARA'DA HAVALAR SÜRPRİZLİ
Nisan ayında kar yağışı, vatandaşlar için sürpriz olurken yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar, bahar yerine kış manzarasıyla karşılaştı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimaline karşı uyarılarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)