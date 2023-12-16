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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Akdeniz'de gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Denizli'de hissedildi..