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Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşamış, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.
Yaşanılan felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken, Marmara Denizi'nin ardından Akdeniz'den de bir deprem haberi geldi..
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Fethiye açıklarında saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 29.62 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntı, Muğla, Denizli ve çevre illerden hissedildi.
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