Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ensonhaber.com

Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşamış, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

Yaşanılan felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken, Marmara Denizi'nin ardından Akdeniz'den de bir deprem haberi geldi..

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Fethiye açıklarında saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 29.62 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, Muğla, Denizli ve çevre illerden hissedildi.