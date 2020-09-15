Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

Türkiye'nin Mavi Vatan'da sondaj ve sismik tarama faaliyetleri devam ediyor.

Başta Fransa'nın kışkırttığı Yunanistan'la olmak üzere Akdeniz'de gerilime neden olan faaliyetler, menfaatlerden taviz verilmeden kararlılıkla yürütülüyor.

YAVUZ'UN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Doğu Akdeniz'de planlanan çalışmalarını tamamlayan Oruç Reis, bakım için Antalya'da demir atmış yeni görev beklerken, Yavuz Sondaj Gemisi için yeni NAVTEX ilan edildi.

Yeni lan edilen NAVTEX ile Yavuz'un görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

Türkiye neden Navtex ilan etti? Navtex nedir?