Dolar
7.4911
0.0921%
Euro
8.8816
-0.0675%
Altın
1958.01
0.0776%
Borsa
1111.24
0.3567%
G. Altın
471.752
0.2083%
Bitcoin
80898.52
0.2731%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C
    Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

    Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

    Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.
    • AA
    • 15.09.2020 - 18:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin Mavi Vatan'da sondaj ve sismik tarama faaliyetleri devam ediyor.

    Başta Fransa'nın kışkırttığı Yunanistan'la olmak üzere Akdeniz'de gerilime neden olan faaliyetler, menfaatlerden taviz verilmeden kararlılıkla yürütülüyor.

    YAVUZ'UN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

    Doğu Akdeniz'de planlanan çalışmalarını tamamlayan Oruç Reis, bakım için Antalya'da demir atmış yeni görev beklerken, Yavuz Sondaj Gemisi için yeni NAVTEX ilan edildi.

    Yeni lan edilen NAVTEX ile Yavuz'un görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

    Akdeniz de yeni NAVTEX ilan edildi #1

     

    Türkiye neden Navtex ilan etti? Navtex nedir?

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir