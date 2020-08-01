Aksaray polisi yaralı flamingoyu elleriyle besledi

Yaralı halde bulunarak emniyete getirilen flamingoya, polisler sahip çıktı.

Aksaray-Konya karayolunda boş arazide bir polis memuru tarafından bulunan ve bacaklarında kırık olduğu tahmin edilen flamingo, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ELLERİYLE BESLEDİLER

Yaralı flamingonun tedavi görmesi için yetkililere bilgi verirken, yetkililer gelene kadar polis memurları flamingoyu kendi elleriyle besledi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir ağacın altına yerleştirilen flamingoya polisler su ve yiyecek getirdi.

Bir süre sonra emniyete gelen Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı flamingoyu alarak tedaviye götürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi Habip Çetinkaya, “Bize bir ihbar geldi. İhbarı değerlendirmek için buraya geldik. Flamingoyu aldık. Büyük ihtimalle Tuz Gölü’nden gelmiştir. Üniversitede bir baktıracağız ne gerekiyorsa. Ondan sonra bakımı yapıldıktan sonra normal bir vaziyete geldiğinde doğaya geri bırakacağız” dedi.





