Kars’ta nisan sürprizi: Kent dakikalar içinde beyaza büründü

Kars’ta meteorolojik beklentilerin aksine nisan ayında aniden bastıran kar yağışı, kentte adeta kış atmosferi oluşturdu. Öğleden sonra başlayan yağış kısa sürede etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü.

KISA SÜREDE HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yoğun kar yağışıyla birlikte yollar, araçlar ve binaların çatıları dakikalar içinde karla kaplandı. Görüş mesafesinin düşmesi ise trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.

SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Kar yağışının aniden bastırması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası yollarda ulaşım güçleşti. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN: "5 DAKİKADA KIŞ GERİ GELDİ"

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kısa sürede değişen hava koşullarına dikkat çekti. Bir vatandaş, “Nisan ayında böyle bir kar yağışı görmedim, beş dakikada her yer beyaza döndü” sözleriyle durumu anlattı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yetkililer, soğuk hava dalgasının bölgede bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.