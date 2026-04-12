Sakarya'da düğün salonunda alkollü grubun bıçaklı kavgası

Sakarya'da alkol masasında kan aktı..

Dün gece saatlerinde Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi Küçük Sanayi bölgesinde bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda, düğün salonu sahibi H.S. ve arkadaşları iş yerinde alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLANAN ORKESTRACI AĞIR YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde orkestracı olarak görev yapan H.T. (35), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kavga sırasında salonda bulunan şahısların H.S. (iş yeri sahibi), E.A.F. (iş yeri sahibinin akrabası), M.K. (vale) ve U.G. olduğunu tespit etti.

Yakalanan M.K., ilk ifadesinde bıçaklama eylemini E.A.F. isimli şahsın gerçekleştirdiğini söyledi. Ekipler, iş yeri sahibi H.S. ile olayın faili olduğu değerlendirilen E.A.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan suç aleti bıçak da ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.