Aksaray'da akrabalar arasında kavga çıktı

Akrabalar arasında çıkan kavgada, tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde S.A ile aynı mahalleden akrabaları R.A ve ağabeyi Ü.A arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek tüfekli kavgaya dönüşürken 3 kişi, yanlarında getirdikleri tüfeklerle birbirine ateş etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu S.A ve R.A, mermilerin isabet etmesiyle yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde S.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağından yaralanan R.A. ise ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayda yaralanmayan Ü.A. ise polise giderek, teslim oldu.