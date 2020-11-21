Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı
Ereğli Kapı Mahallesi'nde, soba yakmaya çalışan babanın, tutuşturmak için benzin kullanması faciaya neden oldu.
- AA
- 21.11.2020 - 17:01
- Güncelleme : 21.11.2020 - 17:12
Aksaray'da, Ereğli Kapı Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katında oturan Mehmet Ali Kılıç (39) sobayı tutuşturmak için benzin döktü.
Bu sırada sobanın patlaması üzerine evde yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı VİDEO
3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
Yangında Mehmet Ali Kılıç ile evde bulunan eşi Filiz (41) çocukları Muhammet (7) ve Esma Kılıç (15) ile Gümüş Yıldız (13) yaralandı.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.