Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.25
-0.80%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı

    Ereğli Kapı Mahallesi'nde, soba yakmaya çalışan babanın, tutuşturmak için benzin kullanması faciaya neden oldu.
    • AA
    • 21.11.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 17:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı

    Aksaray'da, Ereğli Kapı Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katında oturan Mehmet Ali Kılıç (39) sobayı tutuşturmak için benzin döktü.

    Bu sırada sobanın patlaması üzerine evde yangın çıktı.

    İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı VİDEO

    3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

    Yangında Mehmet Ali Kılıç ile evde bulunan eşi Filiz (41) çocukları Muhammet (7) ve Esma Kılıç (15) ile Gümüş Yıldız (13) yaralandı.

    Aksaray da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı #1

    YARALILARIN DURUMU AĞIR

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

    Aksaray da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı #2

    Aksaray da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir