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Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı

Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlamasıyla 5 kişi yaralandı

Ereğli Kapı Mahallesi'nde, soba yakmaya çalışan babanın, tutuşturmak için benzin kullanması faciaya neden oldu.