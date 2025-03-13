Aksaray'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

İHA

Aksaray’da Hacı Hasanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Atatürk Bulvarı'ndan Şeyhamit Mahallesi istikametine karşıya geçmek isteyen F.Ç. (40) isimli kadına yoldan geçen N.T. (25) yönetimindeki 68 ACN 826 plakalı otomobil çarptı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

AĞIR YARALANDI

İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.