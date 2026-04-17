Kütahya'da tomruğun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kütahya'da ormanlık alanda gerçekleştirilen kesim çalışmaları sırasında üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarındaki ormanlık arazide devam eden ağaç kesim işlerinde çalışan Zeki Karabulut, dev tomruğun altında kaldı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tomruğun altında kalan Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Karabulut'un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)