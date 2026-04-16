Eskişehir’de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Eskişehir'de inşaatın sıva ustası, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki inşaatta sıva ustası olarak çalışan Mahmut Bozan, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 48 yaşındaki Bozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bozan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
