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- Aksaray'da polis aracı, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da polis aracı, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı
- DHA
- 15.05.2020 - 09:51
Aksaray'da polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yoluna devam etti.
3'Ü POLİS 5 KİŞİ YARALANDI
Ekipler ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca sırasında 68 AUU 652 plakalı polis aracı, K.B.(24) yönetimindeki 68 DD 677 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada K.B ile aynı araçta bulunan İ.K (41) ile polis memurları V.G(35), M.B(52) ile komiser E.B. (29) yaralandı.
Aksaray'da polis aracı, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı ViDEO
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, İ.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, şüpheli otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.