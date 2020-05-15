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Aksaray'da polis aracı, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da polis aracı, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı

Şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının, başka bir otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan 3'ü polis, 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.