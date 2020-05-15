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    Aksaray'da polis aracı, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı

    Şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının, başka bir otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan 3'ü polis, 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 09:51
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    Aksaray'da polis aracı, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı

    Aksaray'da polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

    Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yoluna devam etti.

    3'Ü POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

    Ekipler ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca sırasında 68 AUU 652 plakalı polis aracı, K.B.(24) yönetimindeki 68 DD 677 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Kazada K.B ile aynı araçta bulunan İ.K (41) ile polis memurları V.G(35), M.B(52) ile komiser E.B. (29) yaralandı.

    Aksaray'da polis aracı, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı ViDEO

    BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, İ.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Polis, şüpheli otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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