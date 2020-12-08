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    Alanya’da defineciler plajlara indi

    Alanya'da sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahillere dedektörüyle gelen kişiler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediği altın ve değerli madenleri aradı.
    • İHA
    • 08.12.2020 - 14:20
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 15:47
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    Alanya’da defineciler plajlara indi

    Antalya’nın Alanya ilçesinde, hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi.

    Yağışlı havanın şiddetini kaybetmesinin ardından ellerine dedektör alan define avcısı çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan dünya ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında altın ile değerli maden arayışına çıktı.

    SAHİLİ TARADILAR

    Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörlerle değerli eşya arayanlar, sahil bandını taradı. Sahilleri baştan sona tarayan define avcıları, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazdı.

    Alanya’da defineciler plajlara indi ViDEO

    Alanya plaj define

    "TURİSTLERİN DÜŞÜRDÜKLERİNİ TOPLUYORUZ"

    Damlataş Plajı’nda define avına çıkan Mehmet Yıldırım, turistlerin yaz aylarında denizde yüzdüğü esnada düşürdükleri ziynet eşyalarını aradıklarını söyledi.

    Yıldırım, “Turistlerin yazın düşürdükleri değerli eşyaları, kışın büyük dalgaların getirmesiyle topluyoruz. Bu tür eşyalar yer altında kalıp yok olacağına, yer üstüne çıkartarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Daha önce de sikke ve benzeri 26 parça tarihi eser bulup, devletimize teslim ettim. Genelde yağışlardan sonra büyük dalgalarla ziynet eşyaları geliyor.” dedi.

    Alanya plaj define

    Alanya plaj define

    Alanya plaj define

    Alanya plaj define

    Alanya plaj define

    define

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