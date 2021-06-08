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    Alanya'da yerli ve yabancı turist yoğunluğu

    Yaz sezonunun gelmesi ve normalleşme süreciyle Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turist hareketliliği arttı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 17:42
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    Alanya'da yerli ve yabancı turist yoğunluğu

    Turizmin önemli merkezlerinden Alanya'da da kademeli normalleşme süreci sonrası turist hareketliliği arttı.

    Sezonun açılmasının ardından yabancıların yanı sıra şehir dışından da birçok turist ilçeye akın etti. Bütün bir yılın yorgunluğu ve evde kalmanın verdiği sıkıntıyla kendilerini Alanya'da plajlara bırakan yerli tatilciler güzel havanın tadını çıkardı.

    KLEOPATRA VE DAMLATAŞ PLAJLARI DOLDU

    Alanya'da Kleopatra ve Damlataş gibi plajlara gelenlerin kimisi güneşlendi, kimisi de arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Bunların yanı sıra birçok tatilci de tur tekneleriyle denize açıldı.

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    Alanya'da yerli ve yabancı turist yoğunluğu VİDEO

    "ALANYA UYGUN"

    Samsun'dan Alanya'ya tatile gelen Nurhayat Aygünoğlu, arkadaşlarıyla denizin keyfini çıkardıklarını belirtirken, "Burayı güzel buldum, sadece Karadeniz'e göre biraz pahalı. Karadeniz'de çok sıcak olmasına rağmen fazla dalga oluyordu. Bir de denizin zemini bizim orada daha kumlu, burada kayalıklar var. O yüzden biraz zorlandık ama yine de güzel" dedi.

    Alanya'ya tatile gelmek isteyenlerin rahatlıkla gelebileceğini söyleyen Aygünoğlu, "Buraya tatile gelmek isteyenler gelirse paralarını çok mantıklı kullanmış olurlar. Onlar için ekonomik ve güzel bir yer" diye konuştu.

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