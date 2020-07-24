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    Ali Babacan: Ayasofya için davet almadım

    Ali Babacan: Ayasofya için davet almadım

    Bugün ilk namaz ile tekrardan ibadete açılacak Ayasofya için Ali Babacan, namaza davet almadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 10:10
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 10:10
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    Ali Babacan: Ayasofya için davet almadım

    Ayasofya, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından 86 yıl sonra cami olarak açılıyor...

    Camide ilk namaz bugün...

    Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, parti liderlerini arayarak davette bulunmuştu.

    AYASOFYA SORUSU

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programında, gazeteciler; Nihal Bengisu Karaca, Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

    Babacan'a, Ayasofya'ya davet alıp almadığı soruldu.

    Ali Babacan: Ayasofya için davet almadım VİDEO

    "DAVET GELMEDİ, GELSEYDİ GİDERDİM HERHALDE"

    Ali Babacan, ilk cuma namazı için kendisine davetiye gelmediğini söyledi. Babacan, gazetecilerin "Davetiye gelse gider miydiniz?" sorusuna "Giderdim herhalde." diye cevap verdi.

    Ali Babacan: Ayasofya için davet almadım #1

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