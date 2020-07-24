Ali Babacan: Ayasofya için davet almadım

Ali Babacan: Ayasofya için davet almadım

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Bugün ilk namaz ile tekrardan ibadete açılacak Ayasofya için Ali Babacan, namaza davet almadığını söyledi.

Ayasofya, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından 86 yıl sonra cami olarak açılıyor...

Camide ilk namaz bugün...

Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, parti liderlerini arayarak davette bulunmuştu.

AYASOFYA SORUSU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programında, gazeteciler; Nihal Bengisu Karaca, Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Babacan'a, Ayasofya'ya davet alıp almadığı soruldu.

Ali Babacan: Ayasofya için davet almadım VİDEO

"DAVET GELMEDİ, GELSEYDİ GİDERDİM HERHALDE"

Ali Babacan, ilk cuma namazı için kendisine davetiye gelmediğini söyledi. Babacan, gazetecilerin "Davetiye gelse gider miydiniz?" sorusuna "Giderdim herhalde." diye cevap verdi.