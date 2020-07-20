Ali Erbaş: Ayasofya'da kıyama durma vakti

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Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı, "86 yıllık hasret sona eriyor." dedi.

Ayasofya Camii, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Bu kapsamda halıları serilmeye başlanan camideki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı

"FETHİN SEMBOLÜ AYASOFYA"

Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı VİDEO