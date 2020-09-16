Ali Erbaş, din istismarının nasıl önleneceğini açıkladı

"En çok istismar edilen unsurlardan biri dindir" diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bunu önlemenin de yine Diyanet'e ve ilahiyat fakülteleri ile imam hatip liselerine düştüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından, "din istismarı"nı konu aldığı bir konuşmasının videosu paylaşıldı.

Konuşmasında, dinin en çok istismar edilen unsurlardan biri olduğunu dile getiren Erbaş, bunu önleme konusunda yine önceliğin kendilerinde olduğunu belirtip asıl misyonun ilahiyat fakülteleri ile imam hatip liselerinde olduğunu belirtti.

"DOĞRU MÜFREDAT İLE YETİŞEN TALEBELERİMİZ..."

Ali Erbaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri... Yani programı ile doğru müfredatı ile yetiştirmiş olduğumuz talebeler, onların mihraplarda, minberlerde, kürsülerde olması bu istismarı önleyecek en önemli faktördür.

"BİZ YAPMAZSAK BAZILARI O BOŞLUĞU HURAFELERLE DOLDURUR"

Eğer biz doğru dini bilgiyi, Kur'an ve sünnetle, sünnet çizgisinde elde ettiğimiz bilgiyle insanımızı donatmazsak o zaman bu boşluğu bazen aşırı uçlarda olan sünneti hafife alan kişiler, bazen sünnetle hurafeyi karıştırıp bunu din haline getiren kesimler dolduruyor. Bunun da acısını yaşıyoruz biz.

İşte eğitim merkezleri, dini yüksek ihtisas merkezleri bunun için vardır. Kur'an'dan ve sünnetten taviz vermeden ve ikisinin arasını açmak isteyenlere de fırsat vermeden bu işi yapacağız. Bazı sayıları az da olsa bu tür uç kesimler çıkabiliyor.''

Ali Erbaş: Dini istismarı Diyanet önleyecek İZLE