Ali Erbaş'tan Bodrum'a geçmiş olsun ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Bodrum ilçesinin kırsal Yukarı Mazı Mahallesi'nde yangından etkilenenlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Muğla'da çıkan orman yangınlarının 11'inci gününde de söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

ALİ ERBAŞ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Yukarı Mazı Mahallesi sakinlerinden yangının neden olduğu zararla ilgili bilgi alan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, halka geçmiş olsun dileklerini iletip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüğünü aktardı.

"DİYANET VAKFI'MIZ ÇALIŞMALARIYLA EVİNDEN UZAK KALMIŞ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Erbaş, "Onlar canla başla çalışıyorlar. Orman teşkilatımız tamamen alanda. Bizim de tüm hocalarımız şu anda milletimizin yanında, dua ediyoruz, destekliyoruz. Diyanet Vakfı'mız çalışmalarıyla evinden barkından uzak kalmış kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

CUMA NAMAZINDA AFETLERİN SON BULMASI İÇİN DUA EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ

Ali Erbaş, cuma namazında tüm camilerde afetlerin son bulması için dua edildiğini de belirtti.

Bodrum bölgesinde yangınla mücadelede görev yapan ekiplerle de görüşen Erbaş, çalışmalarında kolaylık diledi. Ziyarette Başkan Erbaş’a, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı da eşlik etti.

















